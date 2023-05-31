Как защитить капусту от блошки народными методами: проверенные средства

У капусты много врагов – тля, вездесущие гусеницы, улитки, крестоцветная блошка. Блошка – самый частый гость на капусте, который может за ночь уничтожить капустную рассаду. Существует много инсектицидов, способных справиться с этим вредителем. Но следует отказаться от промышленных химических препаратов перед уборкой урожая.

Признаком того, что насекомое побывало на посадках, есть дырочки на листьях и отсутствие завязи на капусте. Поэтому даже если нет признаков наличия вредителя лучше сразу провести профилактику и сделать это лучше народными средствами, не загрязняющими ни капусту, ни почву. Тем более что обрабатывать народными средствами можно многократно.

Народные средства для обработки капусты от крестоцветной блошки

Обработка рассады смесью табачной пыли с золой. Средство эффективно от морковной, луковой мухи, тли, других вредных насекомых.

Для обпрысскивания табак и золу смешивают в равных количествах, можно добавить щепотку молотого красного перца. Один стакан смеси используют на 1 кв. м. Обпрыскивание проводят раз в 3-4 дня в течение двух недель.

Для приготовления раствора нужно взять 400 г табачной пыли и стакан золы. В 10-литровое ведро с кипятком всыпаем смесь, оставляем на сутки для настаивания, периодически помешивая. Процеживаем раствор и разводим простой водой один к двум.

Для лучшего прилипания добавляем жидкое мыло из расчета 2 ст. л на каждые 10 л воды.

Для опрыскивания лучше использовать обычный веник. Обработку производить каждые 3-4 дня в течение двух недель.

Эффективный против крестоцветной блошки раствор уксуса.

Приготовление раствора – к 10 л воды добавляют 1 стакан 9% столового уксуса или 1 ст.л уксусной эссенции. Перед использованием лучше протестировать, потому что хотя обработка уксусом капусты эффективна, но если дозировка велика, может повредить растению. Если все хорошо, можно опрыскивать все капустные грядки.

Настой одуванчика против блошки на капусте готовится так: 500 г свежих листьев и корни одуванчика пропускают через мясорубку, заливают получившуюся кашицу 10 л воды, хорошо перемешивают, процеживают и добавляют 1 ст. л. жидкого мыла.

Помидорно-чесночный настой используется не только против крестоцветной блошки, но и против гусеницы. 1 стакан листьев и пасынков помидоров и 1 стакан чеснока пропустите через мясорубку и развести в 10 л воды. Процедите полученный настой, добавьте 1 ст. л. жидкого мыла и можно опрыскивать. Для того чтобы отпугнуть крестоцветную блошку, недалеко от капустных грядок можно посадить яровой чеснок.

Картофельный отвар против блешки готовится следующим образом – 4 кг картофельной ботвы залейте 10 л воды и кипятите в течение 15 минут. Полученный отвар перед применением разбавить водой 1:1.

Раствор валерианы также хорошо отгоняет блошку. 1 бутылочку валерианы растворяют в 3 л воды. Раствором валерианы важно обрабатывать капусты в сухую пасмурную погоду.

Обработка нашатырным спиртом или аммиаком считается одним из наиболее эффективным средством борьбы с вредителем. Для опрыскивания растений нужно приготовить раствор, состоящий из 1 ложки нашатыря и 1 литра воды. Аммиак способен не только защитить растение от вредителя, но и является хорошим азотным удобрением. Но нужно соблюдать осторожность. Нашатырный спирт имеет резкий неприятный запах и при попадании на кожу может вызвать серьезное раздражение. Поэтому растворы готовьте на открытом воздухе в резиновых перчатках, а чтобы защитить органы дыхания, используйте респиратор.

Для борьбы с блешкой можно использовать любой кошачий или собачий шампунь от блох. Для изготовления рабочего раствора, который будет использован для обработки растений от блошек, необходимо взять 1 чайную ложку шампуня от блох и развести в 1,2 л воды. Обработать раствором капусту и другие свои крестоцветные растения, распылив жидкость на листья со всех сторон, а также основания растений и землю вокруг них. Поскольку раствор шампуня содержит липкое моющее вещество, то распыленная жидкость отлично прилипает к листьям.

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