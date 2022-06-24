Як захистити капусту від блішки народними методами: перевірені засоби

У капусти багато ворогів - попелиця, всюдисущі гусениці, слимаки, хрестоцвіта блішка. Блішка - найчастіший гість на капусті, що може за ніч знищити капустяну розсаду Існує багато інсектицидів, здатних впоратися з цим шкідником. Але варто відмовитись від промислових хімічних препаратів перед збиранням урожаю. Розповідаємо про народні засоби, які досить ефективно позбавляють шкідників капусти у матеріалі ТСН.ua

Ознакою того, що комаха побувала на посадженнях, є дірочки на листі та відсутність зав’язі на капусті. Тому навіть якщо немає ознак наявності шкідника краще одразу провести профілактику і зробити це ліпше народними засобами, які не забруднюють ні капусту, ні ґрунт. Тим більше що обробляти народними засобами можна багато разів.

Народні засоби для обробки капусти від хрестоцвітої блішки

Обробка розсади сумішшю тютюнового пилу із попелом. Засіб ефективний від морквяної, цибулевої мухи, попелиці, інших шкідливих комах.

Для обприскування тютюн та попіл змішують у рівних кількостях, можна додати дрібку меленого червоного перцю. Одну склянку суміші використовують на 1 кв. м. Обприскування проводять раз на 3-4 дні протягом двох тижнів.

Для приготування розчину потрібно взяти 400 г тютюнового пилу та склянку попеу. У 10-літрове відро з окропом всипаємо суміш, залишаємо на добу для настоювання, періодично помішуючи. Проціджуємо розчин і розводимо простою водою один до двох.

Для кращого прилипання додаємо рідке мило з розрахунку 2 ст. л на кожні 10 л води.

Для обприскування краще використовувати звичайний віник. Обробку проводити кожні 3-4 дні протягом двох тижнів.

Ефективний проти хрестоцвітої блішки розчин оцту.

Приготування розчину - до 10 л води додають 1 склянку 9% столового оцту або 1 ст.л. оцтової есенції. Перед використанням краще протестувати, через те, що хоча обробка оцтом капусти ефективна, але якщо дозування велике, може пошкодити рослині. Якщо все гаразд, можна обприскувати всі капустяні грядки.

Настій кульбаби проти блішки на капусті готується так: 500 г свіжого листя і коріння кульбаби пропускають через м'ясорубку, заливають кашку, що вийшла, 10 л води, добре перемішують, проціджують і додають 1 ст.л рідкого мила.

Помідорно-часниковий настій застосовується не лише проти хрестоцвітої блішки, а й проти гусениці. 1 склянку листя та пасинків помідорів та 1 склянку часнику пропустіть через м'ясорубку і розведіть у 10 л води. Процідіть отриманий настій, додайте 1 ст.л рідкого мила і можна оприскувати. Для того, щоб відлякати хрестоцвіту блішку, недалеко від капустяних грядок можна посадити ярий часник.

Картопляний відвар проти блішки готується таким чином: 4 кг картопляного бадилля залийте 10 л води та кип'ятіть протягом 15 хвилин. Отриманий відвар перед застосуванням розбавити водою 1:1.

Розчин валеріани також добре відганяє блішку. 1 пляшечку валеріани розчиняють у 3 л води. Розчином валеріани важливо обробляти капусти у суху похмуру погоду.

Обробка нашатирним спиртом або аміаком вважається одним із найефективнішим засобом боротьби зі шкідником. Для обприскування рослин потрібно приготувати розчин, який складається з 1 ложки нашатирю та 1 літра води. Аміак здатний не тільки захистити рослину від шкідника, але і є добрим азотним добривом. Але потрібно бути обережним. Нашатирний спирт має різкий неприємний запах і у разі поптрапляння на шкіру може викликати серйозне подразнення. Через це розчини готуйте на відкритому повітрі в гумових рукавичках, а щоб захистити органи дихання, використовуйте респіратор.

Для боротьби з блішкою можна використовувати будь-який котячий чи собачий шампунь від бліх. Для приготування робочого розчину, який буде використаний для обробки рослин від блішок, потрібно взяти 1 чайну ложку шампуню від бліх і розвести в 1,2 л води. Обробити розчином капусту та інші свої хрестоцвіті рослини, розпорошивши рідину на листя з усіх боків, а також основи рослин і землю навколо них. Оскільки розчин шампуню містить липку мийну речовину, то розпорошена рідина чудово прилипає до листя.

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