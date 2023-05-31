РФ в последние недели уступила инициативу в войне — разведка Британии

С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативе в войне.
Российская армия уступила инициативу в войне и вынуждена реагировать на действия украинской армии.
Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.
В строительстве отмечают, что в течение мая 2023 года Россия совершила 20 ночных односторонних атак дронами и крылатыми ракетами в глубине территории Украины. Несмотря на это, страна-агрессорка не достигла значительных успехов в достижении своих целей.
"С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативе в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям", – заявили британские аналитики.
Также добавляется, что на местах РФ передислоцировала свои войска для реагирования на партизанские атаки на западе России.
"В оперативном плане российское командование, вероятно, пытается создать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, произойдет украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы были направлены на восполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута", – говорится в обзоре.
Добавим, что Россия засекретила значительную часть своих военных расходов, которые, вероятно, оказывают давление на российский бюджет.
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