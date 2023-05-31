В России заявили об атаке дроном на НПЗ в Краснодарском крае

Это была уже четвертая "бавовна" с дроном на Ильском НПЗ.

Неизвестный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в ночь на 31 мая.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и Телеграмм-каналы.

"Неустановленный беспилотный летательный аппарат упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщили в оперштабе", – говорится в заявлении пропагандистов.

В то же время Телеграмм-канал Baza сообщил, что Ильский нефтеперерабатывающий завод около 4:00 был атакован дроном-камикадзе. В результате падения беспилотника раздался взрыв.

"По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал. Возгорание на территории предприятия также не произошло", – говорится в сообщении паблика.

Другие российские Телеграммы-каналы отметили, что это была уже четвертая атака дроном на Ильский НПЗ.

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке дроном на Афипский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего вспыхнул пожар.

Добавим, что в Белгородской области заявили о "массированном обстреле" города Шебекино в ночь на 31 мая. Там пострадали четыре человека и есть много разрушений. С нескольких округов начнут вывозить детей.

"Хлопки" в России: в Краснодарском крае горит завод, а в Белгороде "прилет" ракет

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