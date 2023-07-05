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Андрій Данилко спантеличив, як "мама" Вєрки Сердючки "омолоджується" в Австрії

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1349
Час на прочитання
1 хв
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Андрій Данилко спантеличив, як "мама" Вєрки Сердючки "омолоджується" в Австрії

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артист насмішив кумедними кадрами зі своєю колегою.

Український артист Андрій Данилко разом із командою перебуває у благодійному турі містами Європи.

Наразі зірка приїхав до столиці Австрії Відня. Там Данилко у вільний від виступів час показав, як дуркує зі своєю колегою та подругою, акторкою Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки.

На сторінці в Instagram Данилко поділився жартівливими чорно-білими кадрами, зробленими в номері готелю. На знімку артист сидить на стільці, а позаду нього Білоконь зображена в холодильнику.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / © instagram.com/v_serduchka
Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Секрет її молодості", - коротко прокоментував фотографії Данилко.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / © instagram.com/v_serduchka
Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Своєю чергою шанувальники Данилка подякували йому за підняття настрою: "Дякую за ваш позитив, який зараз потрібен", "Щось мама від вас морозиться", "З кліпу "Океану Ельзи", "Почуття гумору неперевершене! Обожнюю вас!".

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко та Інна Білоконь підняли настрій українцям кумедним відео, на якому влаштували імпровізовану бійку просто в київському метро.

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Дата публікації
Перегляди
1349
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