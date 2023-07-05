12-річна донька Ані Лорак та Мурата неочікувано станцювала для його нової дружини біля басейну

Бізнесмен насмішив відео сюрпризу, який підготував дружині на 27-річчя.
Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу потішив прихильників сімейним відео, яке було зняте на дні народження дружини Мурата Лілії.
Як відомо, зараз Мурат з 12-річною донькою Софією від Ані Лорак, разом з новою дружиною, візажисткою з Києва Лілією та її донькою від попередніх стосунків, перебувають у Туреччині. Там вони й зустріли 27-й день народження Лілії.
Як у себе на сторінці в Instagram розповів Налчаджиоглу, він з їхніми з Лілією доньками підготував їй сюрприз. Мурат з дівчатами зробив "шоу". І поки Лілія засмагала біля басейну, Мурат виступив ведучим у басейні, а їхні доньки разом з подружками оточили Лілію, заспівали і станцювали для неї.
Своєю чергою, підписники сторінки бізнесмена поділилися враженнями від побаченого: "Можна замовити балет на свято?", "Ну краще вже не зняти жодне інше відео", "дякуємо за чудовий настрій".
Нагадаємо, раніше Мурат Налчаджиоглу показав, як його 12-річна донька від Ані Лорак тицьнула його нову дружину Лілію обличчям у торт. Дівчинка розіграла обраницю батька.
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