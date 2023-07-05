12-річна донька Ані Лорак та Мурата неочікувано станцювала для його нової дружини біля басейну

Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу потішив прихильників сімейним відео, яке було зняте на дні народження дружини Мурата Лілії.

Як відомо, зараз Мурат з 12-річною донькою Софією від Ані Лорак, разом з новою дружиною, візажисткою з Києва Лілією та її донькою від попередніх стосунків, перебувають у Туреччині. Там вони й зустріли 27-й день народження Лілії.

Як у себе на сторінці в Instagram розповів Налчаджиоглу, він з їхніми з Лілією доньками підготував їй сюрприз. Мурат з дівчатами зробив "шоу". І поки Лілія засмагала біля басейну, Мурат виступив ведучим у басейні, а їхні доньки разом з подружками оточили Лілію, заспівали і станцювали для неї.

Своєю чергою, підписники сторінки бізнесмена поділилися враженнями від побаченого: "Можна замовити балет на свято?", "Ну краще вже не зняти жодне інше відео", "дякуємо за чудовий настрій".

Нагадаємо, раніше Мурат Налчаджиоглу показав, як його 12-річна донька від Ані Лорак тицьнула його нову дружину Лілію обличчям у торт. Дівчинка розіграла обраницю батька.

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