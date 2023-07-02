12-річна донька Ані Лорак та Мурата тицьнула його нову дружину обличчям в торт

Нова дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу візажистка Лілія відсвяткувала день народження.

1 липня дівчині виповнилося 27 років. З цієї нагоди у себе в сторіз в Instagram Мурат показав, як вітав кохану. Наразі Мурат з Лілією, її донькою від попередніх стосунків і з донькою бізнесмена від Ані Лорак перебувають на батьківщині чоловіка у Туреччині. Всі разом вони відпочивають у місті Белек.

Там Мурат презентував Лілії кульки у вигляді цифр 27, подарував величезний букет троянд. І, звісно, на іменинницю чекав святковий торт, який чоловік їй виніс, коли вони вечеряли у ресторані.

Дружині ексчоловіка Ані Лорак виповнилося 27 років / Фото: instagram.com/muratnalca

Дружині ексчоловіка Ані Лорак виповнилося 27 років / Фото: instagram.com/muratnalca

Дружина ексчоловіка Ані Лорак з його донькою Софією / Фото: instagram.com/muratnalca

Коли ж Лілія прийнялася куштувати торт, донька Мурата та Ані Лорак різко тицьнула нову дружину батька у торт. Втім, Лілія не засмутилася, а разом з усіма посміялася над ситуацією.

Дружині ексчоловіка Ані Лорак виповнилося 27 років / Фото: instagram.com/muratnalca

Донька Лорак та Мурата тицьнула його нову дружину в торт / Фото: instagram.com/muratnalca

Лілія відреагувала на ситуацію з усмішкою / Фото: instagram.com/muratnalca

На іншому кадрі Налчаджиоглу показав, що між його дружиною та донькою немає жодної ворожнечі і вони люблять одне одну.

Лілія не образилася на доньку чоловіка / Фото: instagram.com/muratnalca

Але спогади про ситуацію закарбувалися на торті / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що у родині Мурата і Лілії підколи одне одного – звичайна справа. Так, нещодавно під час відпочинку, донька Налчаджиоглу і Ані Лорак неочікувано штовхнула доньку Лілії у басейн і швидко втекла.

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