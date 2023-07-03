Потужний землетрус стався в Тихому океані: що відомо

У неділю, 3 липня, у Тихому океані стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксовані в Королівстві Тонга.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Магнітуда землетрусу - 6,9 бала. Його епіцентр зафіксували за 134 км на північний захід від Нукуалофи, столиці королівства. Там мешкають близько 23 тисячі людей.

Наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування.

Раніше ми повідомляли про землетрус у тимчасово окупованому Криму. Поштовхи зафіксували неподалік Севастополя у Чорному морі.