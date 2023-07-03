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Потужний землетрус стався в Тихому океані: що відомо

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Потужний землетрус стався в Тихому океані: що відомо

Землетрус стався в Королівстві Тонга / Фото: cxid.info

Його магнітуда - 6,9 бала.

У неділю, 3 липня, у Тихому океані стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксовані в Королівстві Тонга. 

Про це повідомляє Геологічна служба США. 

Магнітуда землетрусу - 6,9 бала. Його епіцентр зафіксували за 134 км на північний захід від Нукуалофи, столиці королівства. Там мешкають близько 23 тисячі людей. 

Наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування. 

Раніше ми повідомляли про землетрус у тимчасово окупованому Криму. Поштовхи зафіксували неподалік Севастополя у Чорному морі.

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Дата публікації
Перегляди
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