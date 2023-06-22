Біля берегів Криму стався потужний землетрус

Сьогодні, 22 червня, неподалік тимчасово окупованого Севастополя у Чорному морі стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера зафіксували о 5:42 ранку.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

"Епіцентр землетрусу перебуває за 51 кілометрів від Балаклави та 59 кілометрів від Севастополя", – йдеться у повідомленні.

Глибина коливань склала майже 10 км.

Нагадаємо, 12 квітня поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали. Подібні поштовхи людина не може відчути.

5 квітня 2023 року близько 12 години на південь від Мукачева Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

8 червня 2023 року у Полтавській області зареєстрували землетрус магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,7.

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