В одній із областей України стався землетрус: подробиці

Подібні поштовхи людина не може відчути.

У середу, 12 квітня, поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.

Про це повідомили у Головному центрі спецконтролю.

Як наголошують науковці, джерело землетрусу знаходиться 10 км на захід від м. Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 6 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Науковці зазначили, що такі незначні землетруси уже траплялися на Прикарпатті, зокрема 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі Івано-Франківської області з магнітудою 2,4.

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року близько 12 години на південь від Мукачева Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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