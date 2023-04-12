Користь холодцю для суглобів: правда чи міф

Користь колагену для організму

Еластичність зв'язок та рухливість суглобів залежить від рівня колагену, доведено вченими. З віком, після 26 років вироблення білка колагену скорочується, від цього страждають всі тканини організму, що містять цей білок. Це суглоби, шкіра, волосся, зв'язки. Крім того, колаген бере участь у багатьох хімічних процесах в організмі, впливає на роботу ШКТ, якість сну, на рівень витривалості. Щоб колаген засвоювався, в організм повинні надходити цинк, мідь, сірка, селен, вітаміни А, Д, Е і С.

Холодець для здоров'я суглобів

Існує думка, що для того, щоб надовго зберегти молодість, красу і рухливість суглобів, потрібно вживати продукти, які містять у великій кількості колаген. Серед цих продуктів холодець та заливне. Адже для його приготування використовують кістки, суглоби, хрящі тварин, колаген з яких виварюється та потрапляє у бульйон. Чи справді холодцем можна беззастережно лікувати суглоби.

Колагену з холодцю, де його дуже багато, потрапляючи до організму, розщеплюється до амінокислот. У нерозщепленому вигляді цей білок просто не зможе всмоктуватись через стінки шлунка в кров. Безумовно, вживання холодцю підвищує вміст амінокислот у крові. Але у разі потреби, організм може спрямувати амінокислоти на вирішення інших завдань, не обов'язково для шкіри, волосся чи суглобів. Тобто теоретично, вживання холодцю або колагену сприяє поліпшенню роботи зв'язок і суглобів, якщо ваш організм не надумає відправити амінокислоти для розв'язання інших проблем

Тому однозначно можна сказати, що холодець корисний для людського організму, тому лікарі рекомендують споживати його людям 45+. Особливо цей продукт є актуальним для жінок, для еластичності зв'язок та гарної шкіри.

Крім колагену холодець містить велику кількість вітамінів групи B, гліцину, а з іншого. Але через високий вміст у ньому холестерину, дієтологи не рекомендують вживати його понад 150-200 грамів на добу, раз на тиждень. Важливо розуміти, що холодець та його похідні треба вживати помірно, щоб не отримати підвищений холестерин та зайву вагу.

Який холодець корисніший для суглобів

Залежно від головного інгредієнта, з якого холодець готується, він може містить різні корисні елементи:

Яловичий холодець багатий на каротин і вітамін А, які позитивно впливають на стан кісток та зору.

У свинячому холодцю багато амінокислот, вітамінів групи B, мікроелементів та міоглобіну.

Холодець з курки та індички є найдієтичнішим. Такий холодець не підвищує холестерин, є джерелом селену, заліза триптофану.

А заливна риба збагатить організм вітамінами А, В, С, D, РР, жирними кислотами омега-3, а також йодом, магнієм, кальцієм, марганцем, фосфором, калієм, бромом.

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