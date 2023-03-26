Чи можна пити каву при підвищеному тиску: відповідь експертів

Як кава впливає на тиск, чи можна її пити при гіпертонії читайте в матеріалі ТСН.ua

Як кава впливає на організм людини

Кава — натуральний енергетик з явною збуджувальною дією на організм. Чисельні дослідження показують, що вживання кави стимулює психічну діяльність, підвищує розумову та фізичну працездатність, зменшує або знімає сонливість, дає бадьорість та зменшує втому. Такі властивості напою дають змогу назвати каву природним стимулятором.

Найбільшим стимулятором центральної нервової системи у кави є кофеїн. Наскільки сильним є вплив кофеїну, залежить від індивідуальної чутливості до метилксантинів кави — групи психоактивних речовин, до якої входять кофеїн, теофілін і теобромін.

Як кава та кофеїн впливають на тиск та на роботу серця

Те, як кофеїн впливає на тиск, залежить від виду кави.

Для розчинної кави характерний знижений вміст кофеїну в порівнянні з натуральним напоєм. Проте розчинна кава часто густо містить синтетичні підсилювачі смаку. Для її виготовлення використовують дешеві сорти кави, порушення технологічних процесів приводить до появи неприємного присмаку у цьому напої.

Кава приготована зі змелених кавових зерен діє як антиоксидант, знижує ризик розвитку атеросклерозу. Але високий вміст кофеїну дається взнаки, це потрібно брати до уваги тим, хто страждає на артеріальну гіпертензією.

Але найбільше як вплине кава залежить від особливостей організму. Якщо тиск звичайно понижений тиск, після кави він підвищиться, точніше — нормалізується. Як свідчать дослідження, вживання кофеїну може спричинити короткочасне, але різке підвищення артеріального тиску.

Чи можна пити каву при високому тиску

Кава при тиску не завжди призводить до погіршення самопочуття. Є категорія хворих, і не тільки гіпотоніків, яким не заборонено і навіть рекомендовано вживання напою, що тонізує в розумних кількостях.

При внутрішньочерепному тиску кава не тільки не зашкодить, а допоможе зняти спазм судин головного мозку, викликаний порушенням циркуляції спинномозкової рідини, аневризмами, травмами, і тим самим знизити тиск в черепній коробці.

Попри те, що кофеїн короткостроково підвищує тиск, дослідження показали відсутність прямого зв'язку між любов'ю до кави, гіпертонією та частотою серцево-судинних захворювань. Навпаки, чисельні дослідження показують, що у людей, які випивали 1-6 чашок кави на день, ризик розвитку серцево-судинних захворювань був нижчим порівняно з тими, хто не пив кави. Особливо це було помітно у тих, хто вживав 3-4 чашки кави на день. У цієї групи досліджуваних ризик проблем із серцем виявився нижчим на 17%.

Чи можна пити каву при гіпертонії

Експерти рекомендують, що у випадку, якщо ви страждаєте від підвищенного тиску і 30 хвилин після вживання кави з кофеїном, тиск підвищується на 5-10 пунктів, споживання кави потрібно зменшити.

Кардіолог Наталя Іванюк вважає, що потрібно пити не більше двох чашок на день, бажано — зі склянкою води. Потрібно уважніше ставитись і до сортів кави — в робусті удвічі більше кофеїну, ніж в арабіці.в деяких випадках краще пити каву без кофеїну, а в деяких — взагалі від неї відмовитись.

У будь-якому випадку гіпертонікам та людям з нормальним кров'яним тиском завжди важливо дотримуватися запобіжних заходів і пам'ятати про індивідуальні особливості організму. Адже чутливість до кофеїну та реакція на нього у різних людей може сильно відрізнятися.

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