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Офіс генпрокурора прокоментував підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Офіс генпрокурора прокоментував підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Фото: УНІАН

Павло Лебідь, зокрема, виправдовував агресію Росії проти України.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату, колишній настоятелі Києво-Печерської лаври Павло Лебідь ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію Російської Федерації проти України. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Зокрема, за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них", - йдеться у повідомленні.

Також він робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії держави-агресорки.

"Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичними експертизами. Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу: у його резиденції проходить обшук (фото).

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
59
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