Офис генпрокурора прокомментировал подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Павел Лебидь, в частности, оправдывал агрессию России против Украины.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший настоятели Киево-Печерской лавры Павел Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В частности, при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры поставлено в известность о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и оправдывании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, участников (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

"По данным следствия, подозреваемый священнослужитель в своих выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения", — говорится в сообщении.

Также он делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия государства-агрессоры.

"Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистическими экспертизами. В настоящее время по местам жительства и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу: в его резиденции проходит обыск (фото).

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