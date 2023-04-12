Польза холодца для суставов: правда или миф

Действительно ли холодец полезен для суставов, как коллаген влияет на состояние костей, какой холодец самый полезный, читайте в материале ТСН.ua

Польза коллагена для организма

Эластичность связок и подвижность суставов зависит от уровня коллагена доказано учеными. С возрастом, после 26 лет выработка белка коллагена сокращается, от этого страдают все ткани организма, содержащие этот белок. Это суставы, кожа, волосы, связки. Кроме того, коллаген участвует во многих химических процессах в организме, влияет на работу ЖКТ, качество сна, уровень выносливости. Чтобы коллаген усваивался, в организм должны поступать цинк, медь, сера, селен, витамины А, Д, Е и С.

Холодец для здоровья суставов

Существует мнение, что для того чтобы надолго сохранить молодость, красоту и подвижность суставов, нужно употреблять продукты, содержащие в большом количестве коллаген. Среди этих продуктов холодец и заливное. Для его приготовления используют кости, суставы, хрящи животных, коллаген из которых вываривается и попадает в бульон. Действительно ли холодцом можно безоговорочно лечить суставы.

Коллаген из холодца, где его очень много, попадая в организм, расщепляется до аминокислот. В нерасщепленном виде этот белок просто не сможет впитываться через стенки желудка в кровь. Безусловно, употребление холодца повышает содержание аминокислот в крови. Но в случае необходимости организм может направить аминокислоты для решения других задач, не обязательно для кожи, волос или суставов. То есть теоретически, употребление студня или коллагена способствует улучшению работы связок и суставов, если ваш организм не вздумает отправить аминокислоты для решения других проблем.

Поэтому однозначно можно сказать, что холодец полезен для человеческого организма, поэтому врачи рекомендуют потреблять его людям 45+. Особенно этот продукт актуален для женщин, для эластичности связок и хорошей кожи.

Кроме коллагена студень содержит большое количество витаминов группы B, глицина. С другой, но из-за высокого содержания в нем холестерина, диетологи не рекомендуют употреблять его более 150-200 граммов в сутки, раз в неделю. Важно понимать, что холодец и его производные нужно употреблять умеренно, чтобы не получить повышенный холестерин и лишний вес.

Какой холодец полезнее для суставов

В зависимости от главного ингредиента, из которого студень готовится, он может содержать различные полезные элементы:

Говяжий холодец богат каротином и витамином А, которые положительно влияют на состояние костей и зрения.

В свином холодце много аминокислот, витаминов группы B, микроэлементов и миоглобина.

Холодец из курицы и индейки является самым диетическим. Он не повышает холестерин, является источником селена, железа триптофана.

А заливная рыба обогатит организм витаминами А, В, С, D, РР, жирными кислотами омега-3, а также йодом, магнием, кальцием, марганцем, фосфором, калием, бромом.

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