В Україні стався землетретрус

Підземні поштовхи були на глибині 3 км.

У середу, 5 квітня, близько 12 години на південь від Мукачево Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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"О 11:41:05 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус, на південь від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - сказано у повідомленні.

Сейсмологи заспокоюють, що цей землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, останній землетрус у цьому районі був зареєстрований 27 лютого 2023 року. Тоді він був потужніший. Підземні поштовхи були 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

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