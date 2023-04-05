В Україні стався землетретрус

Підземні поштовхи були на глибині 3 км.
У середу, 5 квітня, близько 12 години на південь від Мукачево Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
"О 11:41:05 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус, на південь від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - сказано у повідомленні.
Сейсмологи заспокоюють, що цей землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він відноситься до невідчутних.
Нагадаємо, останній землетрус у цьому районі був зареєстрований 27 лютого 2023 року. Тоді він був потужніший. Підземні поштовхи були 3,3 бала за шкалою Ріхтера.
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