12-летння дочь Ани Лорак и Мурата ткнула его новую жену лицом в торт

Новая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, визажистка Лилия отпраздновала день рождения.

1 июля девушке исполнилось 27 лет. По этому случаю у себя в сторис в Instagram Мурат показал, как поздравлял любимую. Мурат с Лилией, ее дочерью от предыдущих отношений и с дочерью бизнесмена от Ани Лорак находятся на родине мужчины в Турции. Все вместе они отдыхают в городе Белек.

Там Мурат презентовал Лилии шарики в виде цифр 27, подарил огромный букет роз. И, конечно, именинницу ждал праздничный торт, который муж ей вынес, когда они ужинали в ресторане.

Жене экс-мужа Ани Лорак исполнилось 27 лет / Фото: instagram.com/muratnalca

Жене экс-мужа Ани Лорак исполнилось 27 лет / Фото: instagram.com/muratnalca

Жена экс-мужа Ани Лорак с его дочерью Софией / Фото: instagram.com/muratnalca

Когда Лилия принялась пробовать торт, дочь Мурата и Ани Лорак резко ткнула новую жену отца в торт. Впрочем, Лилия не расстроилась, а вместе со всеми посмеялась над ситуацией.

Жене экс-мужа Ани Лорак исполнилось 27 лет / Фото: instagram.com/muratnalca

Дочь Лорак и Мурата ткнула его новую жену в торт / Фото: instagram.com/muratnalca

Лилия отреагировала на ситуацию с улыбкой / Фото: instagram.com/muratnalca

На другом кадре Налчаджиоглу показал, что между его женой и дочерью нет вражды и они любят друг друга.

Лилия не обиделась на дочь мужа / Фото: instagram.com/muratnalca

Но воспоминания о ситуации запечатлелись на торте / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что в семье Мурата и Лилии подколоть друг друга – обычное дело. Так, недавно во время отдыха, дочь Налчаджиоглу и Ани Лорак неожиданно толкнула дочь Лилии в бассейн и быстро сбежала..

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