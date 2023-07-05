В Беларуси внезапно скончался еще один министр

Покойный министр транспорта и связи Беларуси был причастен к задержанию оппозиционного журналиста Протасевича.

В Беларуси внезапно скончался министр транспорта и связи Алексей Авраменко. Ему исполнилось 46 лет.

Как сообщает пресс-служба белорусского ведомства, смерть министра наступила во вторник, 4 июля.

О причинах смерти в уведомлении ничего не сказано.

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Известно, что Авраменко родился в 1977 году в Минске, работал на строительстве и ремонте дорог, затем занимал несколько должностей в Минтрансе.

С 2013 года он занимал должность замминистра, а в 2019 году возглавил министерство транспорта.

Алексей Авраменко находился под международными санкциями в связи с незаконным перенаправлением пассажирского авиарейса FR4978 в аэропорт Минска 23 мая 2021 года, что привело к задержанию оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Как известно, 26 ноября прошлого года при невыясненных обстоятельствах скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломату было 64 года.

В этом году, 2 апреля в возрасте 43 лет внезапно скончался заместитель министра экономики Сергей Митянский.

Напомним, в мае 2023 года суд в Минске вынес приговор по делу бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы. Впоследствии белорусский оппозиционер заявил журналистам, что его помиловали.

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