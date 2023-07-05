В Москве уволили "главного рупора" кремлевской пропаганды

А на его место уже нашли известного путиниста.

Кремль лишился главы так называемого информационного агентства России "ТАСС", признав провал своей пропагандистской машины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Сегодня с должности ключевого рупора кремлевской пропаганды — ТАСС, был уволен директор Сергей Михаилов", — говорится в сообщении.

Известно, что Михайлов возглавлял ТАСС почти 11 лет и сопровождал информационно агрессию РФ еще со времен вторжения в Крым.

"Это изменение доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также не удовлетворены освещением бунта Пригожина", — добавляет источник.

Тем временем уже известно имя нового директора агентства. Это Андрей Кондрашов, преданный путинист.

"Он был соведущим прямой линии Путина, а также соавтором пропагандистского фильма об аннексии Крыма. Выбор Кондрашова свидетельствует, что для кадрового роста в России преданность пути важнее профессионализма", — отмечает СтратКом ВСУ.

После неудачного бунта предводителя ППК "Вагенр" Пригожина российские генералы также исчезают из виду. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал Сергей Суровкин и заместитель командующего войсками РФ в Украине не показывались на публике после так называемого бунта "вагнеровцев" 23-24 июня.

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