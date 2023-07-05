У Білорусі раптово помер ще один міністр

Покійний міністр транспорту і зв’язку Білорусі був причетним до затримання опозиційного журналіста Протасевича.

У Білорусі раптово помер міністр транспорту і зв'язку Олексій Авраменко. Йому виповнилося 46 років.

Як повідомляє пресслужба білоруського відомства, смерть міністра настала у вівторок, 4 липня.

Про причини смерті у повідомленні нічого не сказано.

Відомо, що Авраменко народився в 1977 році в Мінську, працював на будівництві та ремонті доріг, згодом обіймав кілька посад у Мінтрансі.

Від 2013 року він обіймав посаду заступника міністра, а в 2019 році очолив міністерство транспорту.

Олексій Авраменко перебував під міжнародними санкціями у зв’язку із незаконним перенаправленням пасажирського авіарейсу FR4978 до аеропорту Мінська 23 травня 2021 року, що призвело до затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як відомо, 26 листопада минулого року за нез'ясованих обставин помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Дипломатові було 64 роки.

Цього року, 2 квітня у віці 43 років раптово помер заступник міністра економіки Сергій Мітянський.

Нагадаємо, у травні 2023 року суд у Мінську ухвалив вирок у справі колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його було визнано винним у скоєнні цілої низки злочинів і засуджено до 8 років позбавлення волі. Згодом білоруський опозиціонер заявив журналістам, що його помилували.

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