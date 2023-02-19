Загадкова смерть очільника МВС Білорусі: ЗМІ назвали ймовірну причину загибелі Макея

Білоруського урядовця могла спонукати до самогубства сукупність факторів, пов’язаних зі службовою діяльністю та проблемами в особистому житті.

Раптова смерть у листопаді 2022 року міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея тривалий час залишалася без офіційних пояснень. Найчастіше причиною називали серцевий напад. Однак тепер відкрилися інші обставини смерті.

Як повідомляє опозиційне білоруське видання “Наша Ніва” з посиланням на чотири джерела у сфері державного управління та медицини, причиною смерті міністра могло бути самогубство.

У виданні відзначили, що останнім часом життя міністра супроводжували як політичні, так і особисті драми.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зокрема, й з території Білорусі, очільник МЗС вважав, що курс, який він проводив у зовнішній політиці, переживає крах. Також він знав, що в адміністрації Лукашенка шукають йому заміну.

“Він розумів, що перебування на високій посаді добігає кінця. А він після своїх висот більше ніде себе не бачив”, – розповів один із співрозмовників видання.

За інформацією “НН”, у Володимира Макея були також проблеми в сім’ї. Зокрема, у день смерті він повертався додому у передмісті Мінська один, залишивши дружину Віру Полякову та молодшого сина на іншій квартирі.

Мертвого міністра першим виявив старший син Полякової, який поїхав до його будинку після безуспішних спроб родичів зв'язатися з ним телефоном.

Співрозмовники "НН" не бачать ознак того, що смерть Володимира Макея була вбивством, замаскованим під самогубство.

64-річний Володимир Макей належав до ліберального крила режиму Лукашенка і був єдиним у верхівці, хто час від часу розмовляв білоруською мовою. За радянських часів Макей був офіцером радянського ГРУ, а свою дипломатичну кар'єру розпочав у незалежній Білорусі.

1 квітня 2022 року, коли стало зрозуміло, що план Росії швидко захопити Україну не вдався, Володимир Макей промовив фразу, яку цитує “Наша Ніва”: "Я не пам'ятаю, хто це сказав, але якщо вас будуть страчувати, то краще - за вірність, ніж за зраду".

25 листопада, за день до повідомлення про його смерть, повідомлялося про зустріч Маккея з нунцієм Ватикану Йозіком.

Нагадаємо, раптова смерть 64-річного голови МЗС Володимира Макея, якого вважали чи не найвпливовішим політиком після самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, стала несподіванкою. Офіційною причиною смерті назвали інфаркт, проте низка експертів висунули версії про отруєння.

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