Понад 800 окупантів і літак: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Українські захисники минулої доби, 19 лютого, знищили ще понад 800 окупантів. Всього від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 лютого орієнтовно склали:

особового складу - 143 680 (+820) осіб ліквідовано

танків - 3316 (+6)

бойових броньованих машин - 6 553 (+8)

артилерійських систем - 2 334 (+7)

РСЗВ - 471 (+1)

засоби ППО - 243

літаків - 299 (+1)

гелікоптерів - 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 018 (+2)

крилаті ракети - 873

кораблі / катери - 18

автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13)

спеціальна техніка - 225 (+1)

Нагадаємо, 18 лютого російська армія втратила майже 600 військових.

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