Останній тиждень перед Великим постом: що потрібно знати вірянам

Великий піст 2023 року розпочинається 27 лютого і буде тривати до 15 квітня. Тиждень перед Великим постом у вірян називається Масною або Сирною седмицею. Це дуже важливий період, який потрібен, щоб підготуватися до обмежень в їжі. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

За тиждень перед Великим постом для вірян починається особливим період. В народі його називають Масниця. 2023 року вона триватиме від 20 до 26 лютого. В ці сім днів потрібно прибрати зі свого раціону м'ясні страви, а замість них ласувати сиром, маслом, яйцями.

Останній день перед Великим постом (26 лютого 2023 року) називається Прощена неділя. Цього дня Церква радить попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити. А якщо у вас попросили вибачення, то обов'язково подарувати його.

Тиждень перед Великим постом: традиції нашого народу

З давніх-давен цей період вважався передвісником весни. Тому і святкували його по-особливому: з розвагами, співами, танцями, ярмарками та веселощами.

Колись тиждень перед Великим постом називали "Бабським", "Пущенням", "Сиропустом" або "Колодієм". Сьогодні все частіше можна почути назву "Масниця".

У козаків Колодій — це був період, коли можна було наїстися досхочу молочних продуктів, а також підшукати собі пару. Тому що в давнину під час Великого посту не можна було не лише їсти м'ясо, але й залицятися.

Назва "Колодій" пояснювалася так. З приходом весни сонце починає все вище підніматися по небесному колу, відганяє зимові холоди та передає свою енергію людям і природі. Тобто природа оновлюється — "коло діє". Символічна кара очікувала парубків, які не знайшли собі пари. Їм до пояса чіпляли колодку і відкупитися можна було лише подарунком.

Найважливіша молитва, яка читається перед Великим постом

Господи і Владика живота мого, дух неробства,зневіри, любоначалія і пустослів'я не дай мені.

Дух же цнотливості, смиренномудрія, терпіння і любові даруй мені, рабу твоєму.

Їй, Господи, Царю, даруй ми зрети моя гріхи і не осуждати брата мого, яко благословен єси На віки віків. Амінь.

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