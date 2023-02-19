По 2000 росіян на кожні 90 метрів просування: підсумки тижня на фронті в огляді військового журналіста Андрія Цаплієнка

Чи вистачить техніки, яка прямує до України із США, чи чекати на повітряну атаку на річницю війни і які результати “Рамштайну”, журналіст ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

ФРОНТ СЬОГОДНІ

Допомога від США у чотириста сорок машин - мало для нашого фронту, адже треба принаймні удвічі більше. Наступ рашистів справді почався, наступальні дії видно на 4 вже відомих напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, про які каже Генштаб. Але додався ще один, Шахтарський - селище Шахтарське західніше Вугледара. Наші військові розбили під Вугледаром російських морських піхотинців з далекого сходу. Росіяни відкотились до Павлівки і зараз намагаються шукати інший напрямок, щоб обрізати наше угруповання на Донбасі.

ЩО З БАХМУТОМ?

Найгарячішою точкою і далі лишається Бахмут. ЗСУ набагато більше виснажують російські сили саме тут і це може допомогти успіху у майбутеьому контрнаступі. Та поки думати треба про оборону міста.

Хоча ДУГА лінії фронту навколо Бахмута більше, ніж 180 градусів, але оточення, про яке часто говорять, і близько немає. Якщо рашисти візьмуть місто Часів Яр, то оточення справді почне загрожувати. Та тут є позитивні новини - біля Іванівського українські оборонці змусили ворога трохи відступити від траси.

Хоча вагнерівці заявили, що вони взяли село Парасковіївка - на північ від Бахмута - але ціна була колосальна. Розвідка НАТО підрахувала, що росіяни втрачають по дві тисячі людей за кожні 90 метрів просування – в оригіналі статті, яка цитує статистику, 100 ярдів.

За даними нашого Генштабу, зараз росіяни вже втратили в Україні понад 140 тисяч військових - це у 5 разів більше, ніж за дві чеченські війни і 10 років Афгана разом узяті.

ЧИ БУДЕ АТАКА З ПОВІТРЯ?

Financial Times з посиланням на неназваних розвідників пише, що Росія накопичує літаки навколо України. Варто звернути увагу, що всі ЗМІ, які це згадують, посилаються на якогось неназваного чиновника Міноборони РФ. А ось цілком конкретний міністр оборони США Остін спростовує дані про накопичення авіації.

Це швидше за все інформаційно-психологічна спецоперація з метою ввести нас в оману або генерувати паніку. Зараз навколо України приблизно 450 винищувачів та штурмовиків і 300 гелікоптерів. Вони на аеродромах на відстані як мінімум пару сотень кілометрів від кордону, щоб ми їх не «дістали». Та головне вони там вже рік. Масований авіаудар з заходом в повітряний простір України це нереалістичний сценарій, бо їм спочатку треба знищити нашу систему ППО, а вона в нас дуже якісна.

КОЛИ БУДУТЬ ЛІТАКИ

Нам принципово мати все необхідне для оборони, для контрнаступу і для наступу. Причому всі компоненти, а не окремі деталі. Наприклад, коли нам дають танки для наступу - нам потрібно їх прикривати штурмовиками з повітря. А щоб ці штурмовики не збивали - нам потрібно подавити ворожу ППО, а також прикривати ці штурмовики своїми винищувачами від ворожих винищувачів. Захід це розуміє, підтвердив Джон Гербст, дипломат-важковаговик, колишній посол в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної Ради, Але Джон вважає Білий Дім знов демонструє вагання.

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"Я вже неодноразово казав, що адміністрація демонструє нерішучість, мені здається останні кілька днів Вашингтон дав зрозуміти Лондону і можливо Амстердаму не лише щодо винищувачів, а й щодо тренування. Вони бояться цієї червоної лінії Путіна, але водночас вони бояться критики Конгресу. В результаті вони потім вирішать відправити те, що раніше не були готові. Тому я впевнений отримаєте ті ракети ATACMS. ATACMS - важливіші за ті винищувачі. Але, безумовно, і те і те важливо", - заявив Джон Хербст, директор Євразійського центру "Атлантичної Ради", колишній посол США в Україні.

РЕЗУЛЬТАТ РАМШТАЙНА

Говорили переважно про логістику, щоб доставляти швидше, а також поповнення запасу боєприпасів, бо війна в Україні їх вичерпує так швидко, що виробництво за такими темпами не встигає.

Ну і важливий натяк президента Зеленського: про "значну частину домовленостей, яку варто лишити за зачиненими дверима".

МІНОМЕТ - ЗАХИСТ ПІХОТИ

Крім того, Данія цього тижня вже передала весь свій запас 155-мм САУ CAESAR. Це 19 одиниць. Наші артилеристи від неї в захваті: снаряд ще в повітрі, а її вже нема на позиції. Та якщо говорити не про супер-техніку, а про те що нам необхідно негайно, тисячами і в партнерів є в наявності - це міномети, які буквально випрошують на Соледарі, і Бахмуті. Найбільш ефективним піхотним засобом зупинити ворожих штурмовиків є міномет. Про міномет кажуть, що це артилерія в руках піхоти. Він дозволяє закинути боєприпас навісом, зверху, а отже не сховаєшся за укриттям чи горбочком. Та в разі штурму батарея мінометників діє миттєво. Фахівці кажуть, до дев’яносто відсотків втрат ворога під час піхотних штурмів завдають саме міномети.

От після Бахмута навіть західні військові переглядають своє ставлення до мінометів. "Ми отримали достатньо калібру 155 мл для рішення основних завдань, але в нас провал в забезпечення піхоти, основним протипіхотним засобом - це міномети, вперше чергу калібру 82, 81 мл. Ввадаю, що це питання потрібно терміново вирішити. До того ж це не питання літаків, чи танків, його не треба вирішувати місяцями. Я наприклад можу підготувати мінометну батарею за два тижня для виконання бойових завдань, це з нуля", - пояснює керівник групи артрозвідки "Зелений" наскільки серйозною є потреба в цій зброї на передовій.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК

- У росіян з'явився новий напрямок наступальних дій після невдач під Вугледаром: на село Шахтарське.

- За кожні 90 метрів просування на фронті окупанти платять життями двох тисяч своїх солдатів.

- Данія віддала нам всі свої установки CAESAR, це 19 одиниць. І тепер в нас 37 таких гармат.

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