РФ використовує в Україні хімзброю "роса смерті": які симптоми ураження

Російські окупанти активно застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Окупанти все частіше застосовують хімічну зброю. Під час артилерійських обстрілів використовується, попередньо, так званий елемент "Люїзит". Вже є постраждалі від цього хімічного елемента. Його симптоми – нудота, рвота та втрата свідомості", – сказав Дмитрашківський.

Люїзит – що відомо про "росу смерті"

Люїзит – бойова отруйна речовина, яку отримують із ацетилену та трихлористого миш'яку. Військовими у просторіччі називається "роса смерті".

При попаданні люїзиту в шлунково-кишковий тракт виникає сильна слинотеча та блювання, що супроводжується гострими болями, падінням кров'яного тиску, ураженням внутрішніх органів. Смертельна доза люїзиту при влученні його всередину організму становить 5-10 мг на 1 кг ваги. Речовина здатна проникати через матеріали захисних костюмів та протигазу.

Дуже чутливі до дії люїзиту органи зору. Потрапляння в очі крапель люїзиту призводить до втрати зору вже через 7-10 діб.

1993 року в результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Тим не менш, в Росії був збудований завод з переробки люїзиту в місті Камбарка (Удмуртія).

Окупанти ще 2017 року запевнили, що останні запаси БОР люїзиту нібито було знищено.

"На останньому російському об'єкті зі зберігання та знищення хімічної зброї "Кизнер" завершено знищення хімічних боєприпасів, споряджених отруйною речовиною люїзит", – заявив тоді генерал-полковник Валерій Капашин.

Судячи з того, що ця речовина зараз застосовується на фронті, росіяни, як зазвичай, збрехали.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що застосування Росією хімічної зброї у війні проти України не матиме ефективності. За його словами, окупанти ризикують самі ж надихатися отруйних випарів хімічної зброї.

Нагадаємо, що окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

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