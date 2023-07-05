Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 липня?

День складної – негативної – енергетики, коли потрібно дотримуватись максимальної обачності, думаючи не лише над кожним своїм вчинком, а й над кожним словом. За будь-яку необачність і необережність рано чи пізно доведеться відповісти, тож краще не робити неправильних кроків. Важливо максимально зосередитись на завданнях, вирішення яких стоятиме на порядку денному, тільки так можна буде встигнути все, що заплановано на цей час. Також треба бути готовими до подолання труднощів, які можуть виникати на життєвому шляху: вони теж підуть у залік досягнень сьогодення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, незважаючи на важку енергетику нинішнього дня, зможуть нарешті налагодити стосунки з близькою і дорогою їм людиною, з якою вони через свою впертість посварилися деякий час тому. З одного боку, представникам знака вдасться знайти потрібні слова для того, щоб переконати свого партнера у необхідності примирення, з іншого – той і сам буде готовий забути всі образи та перейти до мирних переговорів, які закінчаться на позитивній ноті.

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