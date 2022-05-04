Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич

В ночь на 4 мая в Минске скончался первый руководитель независимой Республики Беларусь Станислав Шушкевич.
Ему было 87 лет. К слову, состояние Шушкевича ухудшилось после перенесенного COVID-19. Из-за болезни он некоторое время находился в реанимации.
Об этом сообщила его супруга Ирина.
Шушкевич был народным депутатом СССР, а затем его избрали первым заместителем председателя Верховной Рады. После августовского путча 1991-го возглавил белорусский парламент. Именно Станислав Шушкевич от Беларуси подписал в 1991 году Беловежское соглашение, прекратившее существование СССР.
Полтик участвовал в президентских выборах 1994 года, но во второй тур не вышел. Следует отметить, что Шушкевич критиковал политику Александра Лукашенко.
Как сообщалось, вооруженные силы Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.
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