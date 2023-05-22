Беларуского оппозиционера Романа Протасевича помиловали

Беларуский оппозиционер Роман Протасевич заявил журналистам, что его помиловали.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость", – сказал Протасевич.

Напомним, в Минске 3 мая суд вынес приговор по делу бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Ранее прокуратура потребовала приговорить экс-главреда канала Nexta к 10 годам.

Дело Nexta

Суд по делу о канале Nexta начался в феврале 2023 года. Кроме Романа Протасевича, обвинен основатель Nexta Степан Путило и бывший редактор Ян Рудик.

24 мая 2021 года пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, заставили сесть в Минске. С борта сняли сбежавшего из Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Выехавший из страны белорусский диспетчер рассказал, что принудительная посадка самолета – это была спецоперация КГБ.

В мае 2022 года Софию Сапегу приговорили к 6 годам колонии.

А через несколько дней после приговора Софии стало известно, что Роман Протасевич женился.

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