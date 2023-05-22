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На Украину надвигаются дожди

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Украину надвигаются дожди

На фотографии — майские котики, которые любят солнечную львовскую погоду / Фото: Наталия Диденко / Facebook

По данным синоптиков, 23 мая в Киеве возможны грозы, поэтому местных жителей просят не пугаться раскатов грома.

В большинстве областей Украины 23 мая дневная температура воздуха будет колебаться от +20°C до +25°C.

Разве что на северо-востоке и на побережьях морей местами от +18°C до +21°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Дожди, кое-где с грозами, предполагаются во вторник повсюду, кроме западных областей (там преимущественно солнечно, только в Карпатах вероятность небольших осадков)", — отметила она.

В Киеве 23 мая, по данным синоптикини, местами кратковременные дожди, возможны грозы (не пугайтесь). Зонты уже держите неподалеку.

Температура воздуха в столице будет составлять +22°C — +23°C.

Температура воды в Днепре 22 мая около 16-17°C, в малых водоемах может быть несколько выше.

Напомним, в Киев пришло метеорологическое лето.

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Дата публикации
Просмотры
4409
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