Анна Кошмал в обтягивающих лосинах и топе ошеломила шпагатом

Украинская актриса Анна Кошмал показала поклонникам, как садится на шпагат.

В артистки невероятная растяжка. Знаменитость занимается йогой и делает различные асаны. Для многих из них нужна хорошая растяжка, а в Анны она есть и она демонстрирует ее поклонникам.

В Instagram Кошмал опубликовала кадры, как в обтягивающих лосинах и топе садится на шпагат. Знаменитость сначала наклонилась всем туловищем вперед, тем временем ее ноги разъехались в разные стороны.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна не стала подписывать кадры, а просто добавила смайлики. Впрочем, подписчики знаменитости были просто ошеломлены ее физическими данными. Они засыпали актрису комплиментами и поинтересовались, как она добилась таких результатов: "вы невероятны, а вы всегда были так гибки, или достигли это с йогой?", "какая вы молодец", "так красиво".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно певица Александра Зарицкая ошеломила похудением. Исполнительница тщательно следит за своим питанием и занимается спортом.

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