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Анна Кошмал в обтислих лосинах та топі приголомшила шпагатом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1137
Час на прочитання
1 хв
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Анна Кошмал в обтислих лосинах та топі приголомшила шпагатом

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Артистка похизувалася своєю розтяжкою.

Українська акторка Анна Кошмал показала прихильникам, як сідає на шпагат.

Так, артистка має неймовірну розтяжку. Знаменитість займається йогою та робить різноманітні асани. Для багатьох із них треба гарна розтяжка, а Анна її має та демонструє прихильникам.

В Instagram Кошмал опублікувала кадри, як в обтислих лосинах та топі сідає на шпагат. Знаменитість спочатку нахилилася всім тулубом вперед, тим часом її ноги роз'їхалися в різні боки.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна не стала підписувати кадри, а просто додала смайлики. Утім підписники знаменитості були просто приголомшені її фізичними даними. Вони засипали акторку компліментами та поцікавилися, як вона досягла таких результатів: "ви неймовірні, а ви завжди були такі гнучкі, чи це ви досягли з йогою?", "яка ви молодець", "так гарно".

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно співачка Олександра Заріцька приголомшила схудненням. Виконавиця ретельно стежить за своїм харчуванням та займається спортом.

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Дата публікації
Перегляди
1137
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