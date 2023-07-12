Солістка KAZKA Олександра Заріцька приголомшила схудненням

Артистка з колективом виступила у Токіо і здивувала зовнішнім виглядом.

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька приголомшила шанувальників результатами свого схуднення.

Так, днями колектив дав концерт у столиці Японії Токіо, де виступив разом з японською суперзіркою Суґізо. Виконавець дуже активно підтримує Україну.

KAZKA та Суґізо / Фото: instagram.com/sugizo_official

Суґізо також відомий як скрипаль та гітарист рок-гурту Luna Sea. Як розповіла про артиста Заріцька, він продюсує та створює оупенінги до найвідоміших аніме, серед яких "Зошит смерті", "Наруто" та інші.

Разом з Суґізо у Токіо KAZKA дала концерт, а також представила спільну композицію Peace and Love, реліз якої відбудеться невдовзі.

Гурт KAZKA виступив у Токіо / Фото: instagram.com/kazka.band

Гурт KAZKA виступив у Токіо / Фото: instagram.com/kazka.band

Гурт KAZKA та Суґізо / Фото: instagram.com/kazka.band

Разом з тим Олександра Заріцька показала, як проводила вільний час у Токіо і здивувала, який вигляд має зараз. Виконавиця помітно схудла. Як раніше розповідала співачка, за останній час їй вдалося скинути 20 кг. Заріцька стежить за своїм харчуванням та займається спортом.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Окрім того, як зізналася Олександра, вона також робила спеціальні ін'єкції, які розщеплюють жирові клітини на певних ділянках тіла та обличчя.

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