Солістка KAZKA Олександра Заріцька приголомшила схудненням

Артистка з колективом виступила у Токіо і здивувала зовнішнім виглядом.
Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька приголомшила шанувальників результатами свого схуднення.
Так, днями колектив дав концерт у столиці Японії Токіо, де виступив разом з японською суперзіркою Суґізо. Виконавець дуже активно підтримує Україну.
Суґізо також відомий як скрипаль та гітарист рок-гурту Luna Sea. Як розповіла про артиста Заріцька, він продюсує та створює оупенінги до найвідоміших аніме, серед яких "Зошит смерті", "Наруто" та інші.
Разом з Суґізо у Токіо KAZKA дала концерт, а також представила спільну композицію Peace and Love, реліз якої відбудеться невдовзі.
Разом з тим Олександра Заріцька показала, як проводила вільний час у Токіо і здивувала, який вигляд має зараз. Виконавиця помітно схудла. Як раніше розповідала співачка, за останній час їй вдалося скинути 20 кг. Заріцька стежить за своїм харчуванням та займається спортом.
Окрім того, як зізналася Олександра, вона також робила спеціальні ін'єкції, які розщеплюють жирові клітини на певних ділянках тіла та обличчя.
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