Солистка KAZKA Александра Зарицкая ошеломила похудением

Артистка с коллективом выступила в Токио и удивила внешним видом.
Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила поклонников результатами своего похудения.
На днях коллектив дал концерт в столице Японии Токио, где выступил вместе с японской суперзвездой Сугизо. Исполнитель очень активно поддерживает Украину.
Сугизо также известен как скрипач и гитарист рок-группы Luna Sea. Как рассказала об артисте Зарицкая, он продюсирует и создает оупенинги к самым известным аниме, среди которых "Тетрадь смерти", "Наруто" и другие.
Вместе с Сугизо в Токио KAZKA дала концерт, а также представила совместную композицию Peace and Love, релиз которой состоится в ближайшее время.
Вместе с тем Александра Зарицкая показала, как проводила свободное время в Токио и удивила, как выглядит сейчас. Исполнительница заметно похудела. Как ранее рассказывала певица, за последнее время ей удалось сбросить 20 кг. Зарицкая следит за своим питанием и занимается спортом.
Кроме того, как призналась Александра, она делала специальные инъекции, которые расщепляют жировые клетки на определенных участках тела и лица.
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