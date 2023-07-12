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Солистка KAZKA Александра Зарицкая ошеломила похудением

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2706
Время на прочтение
1 мин
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Солистка KAZKA Александра Зарицкая ошеломила похудением

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Артистка с коллективом выступила в Токио и удивила внешним видом.

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила поклонников результатами своего похудения.

На днях коллектив дал концерт в столице Японии Токио, где выступил вместе с японской суперзвездой Сугизо. Исполнитель очень активно поддерживает Украину.

KAZKA и Сугизо / © instagram.com/sugizo_official
KAZKA и Сугизо / Фото: instagram.com/sugizo_official

Сугизо также известен как скрипач и гитарист рок-группы Luna Sea. Как рассказала об артисте Зарицкая, он продюсирует и создает оупенинги к самым известным аниме, среди которых "Тетрадь смерти", "Наруто" и другие.

Вместе с Сугизо в Токио KAZKA дала концерт, а также представила совместную композицию Peace and Love, релиз которой состоится в ближайшее время.

Группа KAZKA выступила в Токио / © instagram.com/kazka.band
Группа KAZKA выступила в Токио / Фото: instagram.com/kazka.band
Группа KAZKA выступила в Токио / © instagram.com/kazka.band
Группа KAZKA выступила в Токио / Фото: instagram.com/kazka.band
Группа KAZKA и Сугизо / © instagram.com/kazka.band
Группа KAZKA и Сугизо / Фото: instagram.com/kazka.band

Вместе с тем Александра Зарицкая показала, как проводила свободное время в Токио и удивила, как выглядит сейчас. Исполнительница заметно похудела. Как ранее рассказывала певица, за последнее время ей удалось сбросить 20 кг. Зарицкая следит за своим питанием и занимается спортом.

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Кроме того, как призналась Александра, она делала специальные инъекции, которые расщепляют жировые клетки на определенных участках тела и лица.

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Дата публикации
Просмотры
2706
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