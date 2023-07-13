На саммите НАТО в Вильнюсе делегация США разозлилась на Зеленского: в Госдепе прокомментировали

Представитель Госдепартамента США подчеркнула, что в Америке относятся с понимания к заявлению Зеленского.

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан прокомментировала информацию, что на саммите НАТО в Вильнюсе делегация США якобы разозлилась на Владимира Зеленского из-за его критики в сторону НАТО. Она заверила, что отношения между Украиной и США крепки как никогда.

Об этом в эфире Радио Свобода сказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Она подчеркнула, что в Америке относятся с понимания к резкому заявлению Зеленского. Они осознают, сколько всего он делает, чтобы защитить Украину от агрессии страны-террористки и закончить войну.

"Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", — отметила представитель Госдепа.

Зеленский раскритиковал НАТО за неопределенность: реакция мировых лидеров

Напомним, в первый день саммита, НАТО, 11 июля, Зеленский раскритиковал Альянс за нерешительность по отношению к Украине и невежество ни принять ее, ни пригласить в НАТО. Также лидеру Украины очень не понравилось, что на саммите партнеры обсуждаются формулировки без Украины.

Президент Франции Эммануль Макрон прокомментировал заявление Зеленского и подчеркнул, что НАТО должна больше помогать Киеву. По его словам, многие страны поддерживают Украину и применяют санкции против страны-агрессорки Российской Федерации, а также стремятся избежать эскалации и расширения войны.

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