Артист поблагодарил россиян за интерес к его новой ленте.

Голливудский актер Джонни Депп неожиданно обратился к россиянам.

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" записал видеообращение, в котором поблагодарил россиян за их интерес к историко-биографической драме "Жанна Дюбарри", где он сыграл главную роль.

Запись с обращением Деппа к россиянам показали на допремьерном показе картины в Москве. В видео Депп сказал россиянам:

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – говорит в ролике Джонни Депп.

Джонни Депп обратился к россиянам в Москве

Отметим, что ранее РосСМП распространили информацию, что Джонни Депп намерен приехать в страну-террористку россию осенью. Мол, в россии актер, также играющий в группе Hollywood Vampires, должен записать трек с российской группой "ЯМОРЕ" за немалый гонорар. Кроме того, знаменитости должны провести эксурсию по городам россии.

Напомним, что в исторической драме режиссера Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри" Джонни Депп сыграл одну из главных ролей – французского короля Людовика XV. Это стала первая большая роль актера в кино после его громкого и скандального развода с Эмбер Херд.

Впервые картину показали на Каннском кинофестивале в мае. Собравшиеся встретили премьеру и самого Деппа громкими овациями. От теплого приема актер не удержал эмоций и расплакался.

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