Расширен список лиц, которые смогут получить статус участника боевых действий

Кто еще сможет получить статус участника боевых действий и соответствующие льготы от государства

Правительство внесло изменения в постановление о предоставлении статуса участника боевых действий и увеличило круг лиц, которые могут получить УБД. Теперь этот статус могут получить добровольцы.

Речь идет об изменениях в постановление КМУ от 20.08.2014 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечение их осуществления в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины»

Как сообщил народный депутат Тарас Мельничук получить статус участника боевых действий могут добровольцы, которые с 24.02. до 25.03.2022 "принимали участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер".

Напомним, что участники боевых действий имеют право на различные льготы от государства, в том числе на оплату коммунальных услуг, получение жилья и т.д.

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