Владимир Дантес впервые рассказал, кому посвящена песня "Девочка Оля"

Певец и шоумен Владимир Дантес впервые рассказал, кому посвящен его знаменитый хит "Девочка Оля", который он 14 июля выпустит на украинском языке.

По словам исполнителя, в этой песне драматическая история, впрочем, со счастливым концом. Дантес поделился, что автор этой композиции Юрий Мельник был влюблен в девушку по имени Оля. Они некоторое время встречались, но потом разошлись:

"Автор песни Юрий Мельник жил в небольшом городе и был влюблен в одну девушку, которую звали Оля. Они встречались, потом разошлись. Он написал ей эту песню, потом пел. Ничего не клеилось. Но потом она услышала эту песню на "Фабрике звезд" по ТВ. И они поженились, у них есть дети. Вот так одна песня изменила историю Юры и Оли и дала жизнь ребенку", – рассказал Дантес.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес вспомнил, что предшествовало его исполнению песни "Девочка Оля" впервые на "Фабрике звезд". По словам артиста, он тогда очень переживал из-за того, что может покинуть талант-шоу, на студии ему было очень плохо. Он записал трек только один раз, после чего его забрали в больницу.

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