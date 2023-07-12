В России прогремел взрыв на нефтехимическом заводе – видео

На нефтехимическом заводе РФ произошел взрыв.
В городе Дзержинск, Нижегородская область РФ, 12 июля произошел взрыв на предприятии нефтехимической продукции АО "СИБУР-Нефтехим".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"На предприятии горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород", — говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что пожар удалось ликвидировать.
"Открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей погашено, происходит охлаждение производственной установки. Жертв и пострадавших нет. Ведется мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий", — заявили представители завода.
Напомним, в российском Екатеринбурге разгорелся большой пожар: горели деревянные поддоны.
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