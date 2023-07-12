Умер автор "Невыносимой легкости бытия" Милан Кундера

Во вторник, 11 июля, в своей квартире в Париже после продолжительной болезни скончался знаменитый писатель и эссеист чешского происхождения Милан Кундера. Автору книги "Невыносимая легкость бытия", которая принесла ему мировую славу, было 94 года.

Об этом сообщает чешский телеканал ČT24.

“Вместе с Кафкой и Гавелом он был одним из самых известных чехов за границей. Его неоднократно упоминали как кандидата на Нобелевскую премию по литературе", – говорится в сообщении.

О смерти писателя сообщило французское издательство Gallimard, печатавшее его произведения. Его смерть подтвердила также пресс-секретарь библиотеки Милана Кундеры в его родном городе Брно Анна Мразова.

Чем известен Милан Кудера

Первой книгой Кундеры был сборник лирических поэм "Человек, Дикий сад", вышедший в свет в 1953 году. В 1960-х он начал писать прозу, дебютировав новеллами "Смешные любви", которые стали основой для двух кинофильмов.

Его речь на писательском съезде 1967 года стала одним из стимулов, сформировавших Пражскую весну. Тогда же он публикует свой основополагающий роман "Шутка", в котором Кундера пишет, что серьезное в конце концов превращается в иронический парадокс.

После подавления Пражской весны в августе 1968 года Милан Кундер был лишен возможности преподавать, его книги изъяли из всех библиотек страны.

В 1975 году Кундер был вынужден переехать во Францию, где с тех пор постоянно проживал. После эмиграции писателя лишили гражданства тогдашней Чехословакии. Чешское гражданство ему вернули только сорок лет спустя — в 2019 году.

В 1982 году он закончил работу над одним из своих самых известных романов "Невыносимая легкость бытия", который был экранизирован в 1988 году.

Последнюю книгу на чешском языке, роман "Бессмертие", Кундера написал в начале 1990-х. С тех пор писал по-французски. Его произведения переведены и изданы на 54 языках мира.

Напомним, в ноябре 2022 года в пассажирском терминале аэропорта Шарля де Голля в Париже умер иранец Мехран Карими Насери, ставший прототип главного героя фильма "Терминал" с Томом Генксом в главной роли.

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