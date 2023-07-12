Помер автор “Нестерпної легкості буття” Мілан Кундера

У вівторок, 11 липня, у своїй квартирі у Парижі після тривалої хвороби помер знаменитий письменник та есеїст чеського походження Мілан Кундера. Авторові книги “Нестерпна легкість буття”, яка принесла йому світову славу, було 94 роки.

Про це повідомляє чеський телеканал ČT24.

“Разом з Кафкою і Гавелом він був одним із найвідоміших чехів за кордоном. Його неодноразово згадували як кандидата на Нобелівську премію з літератури”, — йдеться в повідомленні.

Про смерть письменника повідомило французьке видавництво Gallimard, яке друкувало його твори. Його смерть підтвердила також прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в його рідному місті Брно Анна Мразова.

Чим відомий Мілан Кудера

Першою книга Кундери була збірка ліричних поем "Людина, Дикий сад", яка вийшла друком 1953 року. У 1960-х він почав писати прозу, дебютувавши новелами “Смішні кохання”, які стали основою для двох кінофільмів.

Його промова на письменницькому з’їзді 1967 року стала одним із стимулів, які сформували Празьку весну. Тоді ж він публікує свій основоположний роман "Жарт", у якому Кундера пише, що серйозне зрештою перетворюється на іронічний парадокс.

Після придушення Празької весни у серпні 1968 року Мілан Кундера був позбавлений можливості викладати, його книги вилучили з усіх бібліотек країни.

1975 року Кундера був змушений переїхати до Франції, де відтоді постійно проживав. Після еміграції письменника позбавили громадянства тодішньої Чехословаччини. Чеське громадянство йому повернули лише через сорок років — у 2019 році.

У 1982 році він закінчив роботу над одним зі своїх найвідоміших романів “Нестерпна легкість буття”, який було екранізовано у 1988 році.

Останню книжку чеською мовою, роман “Безсмертя”, Кундера написав на початку 1990-х. Відтоді писав французькою. Його твори перекладено та видано 54 мовами світу.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у пасажирському терміналі аеропорту Шарля де Голля в Парижі помер іранець Мехран Карімі Насері, який став прототип головного героя фільму "Термінал" із Томом Генксом у головній ролі.

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