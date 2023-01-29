Умер украинский поэт Дмитрий Павлычко

Кроме собственно литературной деятельности, Павлычко занимался переводами, был дипломатом и политиком, одним из авторов Акта провозглашения независимости Украины.

В воскресенье, 29 января, скончался известный украинский поэт, общественно-политический деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко. Ему было 94 года.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", — написал он.

Дмитрий Павлычко принадлежал к поколению так называемых шестидесятников — украинской национальной интеллигенции с ярко выраженной гражданской позицией, представителей культуры и политики периода временного ослабления коммунистически-большевистского тоталитаризма и хрущевской оттепели в СССР.

Фото: УНИАН

Кроме литературной деятельности Павлычко занимался переводами, был дипломатом и политиком, одним из авторов Акта провозглашения независимости Украины.

Вехи биографии

Дмитрий Павлычко родился в 1929 году в селе Стопчатов Станиславского воеводства Польши (теперь — Косовского района Ивано-Франковской области). Начал обучение в польской школе, где в классе среди евреев и поляков он был единственным украинским учеником.

В 1944 году учился в гимназии в Коломые. 16-летним парнем вступил в сотню УПА, где выбрал себе псевдо Дорошенко.

Первое опубликованное стихотворение "Две елки" (1951) было опубликовано во время учебы во Львовском университете.

В 1953 году выходит первый поэтический сборник Дмитрия Павлычко "Любовь и ненависть", за ним – другие. Тираж сборника "Правда зовет" был изъят из продажи и уничтожен из-за опубликованного в нем сонета "Когда умер кровавый Торквемада" – реакция на смерть Сталина.

Многие его стихи стали песнями. Среди них — "Впали роси на покоси", "Явір і яворина", "Долиною туман тече". Самая известная песня "Два кольори" едва прошла цензуру в УССР, поскольку символические красный и черный цвета ассоциировались с революционным флагом ОУН.

В 1964 году Павлычко начинает работать в Киеве в сценарной мастерской Киностудии имени Александра Довженко. Впоследствии занимает должность редактора украинского журнала иностранной литературы "Всесвіт".

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Благодаря переводам Дмитрия Павлычко появились на украинском языке произведения классиков мировой литературы Шарля Бодлера, Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Райнера Марии Рильке, Генрика Ибсен и многих других.

Как общественный деятель активно проявил себя в конце 1980-х и начале 1990-х, когда занимал должность председателя Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, а также стал одним из основателей Демократической партии Украины и Народного Руха Украины.

В 1990—1994, 1998—1999 годах, а также с 21 октября 2005 года по 25 мая 2006 года — народный депутат Украины.

С 1995 по 1998 год Павлычко был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике, Послом Украины в Республике Польша.

С 2006 по 2011 год возглавлял Украинский всемирный координационный совет.

Напомним, в октябре прошлого года на 87-м году жизни скончался журналист, редактор журнала "Перец", писатель Олег Черногуз.

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