В Виннице умер известный писатель Олег Чорногуз

На 87-м году жизни скончался журналист, редактор журнала "Перец", писатель Олег Чорногуз.
Глава Винницкой областной организации НСПУ Вадим Витковский сообщил, что писатель Олег Чорногуз умер в областной больнице Винницы.
Похоронят писателя в Киеве, на Байковом кладбище, рядом с любимой женой Лидией.
"Грустно... Час назад в областной больнице Винницы после тяжелой болезни, на 87-м году жизни, ушел в дальний путь известный украинский писатель, король юмора и сатиры, кавалер двух орденов Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз", — говорится в сообщении.
Справка
Олег Чорногуз – знаменитый писатель, журналист, редактор журналов "Перец" и "УС", автор многочисленных книг юмора и сатиры. Член Национального союза писателей и Национального союза журналистов Украины.
Родился 15 апреля 1936 года в селе Иванов. В 1964 году окончил Киевский университет им. Шевченко, учился на факультете журналистики.
Был заведующим отделом писем Погребищенской райгазеты. В 1963 году стал заведующим отделом сатиры и юмора газеты "Винницкая правда".
С 1964 по 1983 годы — старший фельетонист, заведующий отделом фельетонов журнала "Перец".
До 1986 года был заведующим редакции прозы, директором издательства "Советский писатель".
С 1986 по 1987 годы — главный редактор журнала "Перец".
Являлся делегатом XXXIX сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от Украины (1984 год, Нью-Йорк).
Читайте также: