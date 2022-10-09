Кароль, Дорофеева, Полякова: звезды, которые перевели свои русскоязычные хиты

С начала полномасштабной войны творчество звезд украинского шоу-бизнеса претерпело кардинальных изменений.

Артисты переосмыслили ценности и спели по-новому. В частности, звезды выпустили украиноязычные песни, а от русских, которые записали еще до 24 февраля и не успели их обнародовать, просто отказались.

Более того, артисты перевели свои русскоязычные хиты на украинский. Композиции звезд теперь звучат соловьиной, и переведенные песни знаменитостей нравятся поклонникам больше, чем оригинал.

Редакция ТСН.ua собрала подборку артистов, которые перевели свои русскоязычные хиты.

Надя Дорофеева

Певица и тренер "Голосу країни-12" до полномасштабного вторжения России в Украину пела на русском языке. Впрочем, исполнительница призналась, что после 24 февраля ее смыслы изменились. Дорофеева выпустила первые украиноязычные хиты, а русские – перевела. Соловьиной зазвучал хит Нади raznotsvetnaya, который ныне называется — "різнокольорова".

Кстати, композицию артистки переводили украинцы. Певица объявила конкурс на лучшую адаптацию хита. Звезда выбирала среди почти 1700 присланных вариантов.

Оля Полякова

Певица и тренер "Голосу країни-12" отказалась от русскоязычных песен. Звезда стала выпускать украинские треки, а свои старые хиты Оля начала переводить. Исполнительница уже успела адаптировать популярную композицию – "Королева ночи". Правда, в припеве Оля оставила "ти тепер свободний, більше ти не модний". Полякова прокомментировала это. Артистка отметила, что в украинском языке есть такое слово. Другие композиции Оли уже тоже переведены на украинский.

Оля Полякова дала благотворительный концерт в Киеве

Quest Pistols

Украинская группа получила безумную популярность благодаря русскоязычным хитам, которые сквозь годы звучат до сих пор. Впрочем, Quest Pistols решил перевести одну из своих композиций на украинский, и адаптированная версия стала даже лучше оригинала.

Quest Pistols перевели известный хит "Ты так красива", который в свое время был безумно популярным именно на русском языке. Участники группы немного изменили слова, чтобы трек остался мелодичным, и представили новый хит.

@lena_nezlaya #QuestPistols ♬ оригинальный звук — Lena Nezlaya Тина Кароль До начала полномасштабной войны певица готовила альбом, но он состоял из русскоязычных песен. Кароль решила не обнародовать его, а выпустила украиноязычную песню. Впрочем, одну русскоязычную композицию знаменитость перевела, правда, на английский язык. Звезда адаптировала хит "Скандал". Оля Цибульская Исполнительница до начала полномасштабной войны пела на украинском языке, поэтому Оля решила поэкспериментировать и вместе с тем помочь звездным коллегам. Цибульская взялась адаптировать русскоязычные хиты артистов. Певица перевела на украинскую песню Насти Каменских "Красное вино". Хит в исполнении Цибульской трек получил название "Черлине вино". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цыбульская (@cybulskaya)

Также Оля перевела композицию Тины Кароль. Звезда спела на украинском хит "Скандал".

Напомним, ранее редакция ТСН.ua писала, как изменилось творчество украинских артистов. Знаменитости стали активно продвигать все украинские, а от российского отказались.

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