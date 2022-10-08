Муж Анны Тринчер после длительного молчания в Сети прокомментировал слухи о разводе

Фаны начали говорить о проблемах в паре после того, как они исчезли из социальных сетей.

Блогер Александр Волошин впервые за несколько дней вышел на связь с поклонниками и прокомментировал слухи о проблемах в паре с Анной Тринчер.

После камерной свадьбы супруги покинули социальные сети, что стало полной неожиданностью для их поклонников. Поэтому среди фанатов начали распространяться слухи о проблемах в паре.

Чтобы поставить точку в спорах поклонников, Волошин все же вышел на связь в Instagram и добавил несколько сторис, в которых посмеялся с видео о "разводе".

Сторис Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Тяжелый период... по крайней мере ТикТок так говорит", — пошутил Александр.

Сторис Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Также блогер добавил фотографию с Анной и заверил, что у них все хорошо.

"А у нас все ах*енно! Скоро вернемся", — написал Волошин.

Сторис Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, после свадьбы Анна Тринчер рассказала, сколько средств потратила на свадьбу и какова была самая дорогая услуга.

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