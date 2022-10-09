Кус валют в Украине на 9 октября: сколько стоят доллар и евро

Средний курс покупки наличного доллара не изменился.
Курс валют не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим днем.
Национальный банк Украины (НБУ):
- доллар – 36,56
- евро – 36,07
- польский злотый – 7,4
Курс валют в обменниках:
Сегодня доллары в обменниках покупают в среднем за 40,85 грн, а продают за 41,05 грн.
Евро в обменниках покупают за 39,10 грн, а продают за 39,45 грн.
Напомним, 4 октября стало известно, что в госбюджет на 2023 год правительство Украины заложило технический расчетный курс валют на уровне 42,2 грн за дол.
Читайте также: