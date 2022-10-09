Кус валют в Украине на 9 октября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим днем.

Национальный банк Украины (НБУ):

доллар – 36,56

евро – 36,07

польский злотый – 7,4

Курс валют в обменниках:

Сегодня доллары в обменниках покупают в среднем за 40,85 грн, а продают за 41,05 грн.

Евро в обменниках покупают за 39,10 грн, а продают за 39,45 грн.

Напомним, 4 октября стало известно, что в госбюджет на 2023 год правительство Украины заложило технический расчетный курс валют на уровне 42,2 грн за дол.