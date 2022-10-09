Первый "сухой" матч Лунина: "Реал" одержал скромную победу и возглавил Ла Лигу (видео)

Украинский голкипер впервые сумел не пропустить за период своей карьеры в Мадриде.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Хетафе" в матче 8-го тура испанской Ла Лиги. Поединок завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "сливочные" забили еще в начале первого тайма. Его автором стал Эдер Милитао, которому ассистировал Лука Модрич.

Отметим, что во второй половине поединка мадридцы могли укрепить свое преимущество, но гол Родриго был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповторов (VAR).

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Обзор матча

Для украинца это был восьмой поединок в карьере за "Королевский клуб" и первый, в котором ему удалось сохранить свои ворота на замке. За предыдущие семь матчей в футболке "сливочных" Лунин пропустил восемь голов.

Добавим, что игра против "Хетафе" стала для Лунина третьей за "Реал" в этом сезоне. Перед этим он защищал ворота клуба в ничейном матче Примеры с "Осасуной" (1:1) и победном поединке с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов (2:1).

Хетафе - Реал: турнирное положение после матча

"Реал" с 22 очками вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, обойдя "Барселону" на три балла. Правда, у каталонцев есть один матч в запасе. "Хетафе" с 7 пунктами занимает 16-ю строчку.

В следующем туре команда Карло Анчелотти 16 октября на "Сантьяго Бернабеу" примет "Барселону" в Эль Классико, "Хетафе" 14 октября на выезде сыграет с "Райо Вальекано".

Напомним, уже во вторник, 11 октября, "Реал" в Варшаве встретится с донецким "Шахтером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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