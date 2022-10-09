У Вінниці помер відомий письменник Олег Чорногуз

На 87-му році життя помер журналіст, редактор журналу "Перець", письменник Олег Чорногуз.

Голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський повідомив, що письменник Олег Чорногуз помер в обласній лікарні Вінниці.

Поховають письменника у Києві, на Байковому цвинтарі, поряд з коханою дружиною Лідією.

"Сумно... Годину тому в обласній лікарні Вінниці після важкої хвороби, на 87-му році життя, пішов у далеку дорогу відомий український письменник, король гумору й сатири, кавалер двох орденів Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз", - йдеться в дописі.

Довідка

Олег Чорногуз — знаменитий письменник, журналіст, редактор журналів "Перець" та "ВУС", автор численних книжок гумору та сатири. Член Національної спілки письменників та Національної спілки журналістів України.

Народився 15 квітня 1936 року в селі Іванів. 1964 року закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка, навчався на факультеті журналістики.

Був завідувачем відділу листів Погребищенської райгазети. 1963 року став завідувачем відділу сатири та гумору газети "Вінницька правда".

Від 1964 до 1983 рр. — старший фейлетоніст, завідувач відділу фейлетонів журналу "Перець".

До 1986 був завідувачем редакції прози, директором видавництва "Радянський письменник".

Від 1986 до 1987 рр.— головний редактор журналу "Перець".

Був делегатом XXXIX сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від України (1984 рік, Нью-Йорк).

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