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У Росії прогримів вибух на нафтохімічному заводі – відео

У Росії прогримів вибух на нафтохімічному заводі – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1271
Час на прочитання
1 хв
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У Росії прогримів вибух на нафтохімічному заводі – відео

У Росії стався вибух на нафтохімічному заводі. Фото/Telegram.

На нафтохімічному заводі РФ стався вибух.

У місті Дзержинськ, Нижньогородська область РФ, 12 липня стався вибух на підприємстві нафтохімічної продукції АТ "СИБУР-Нафтохім".  

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"На підприємстві горить виробнича установка, що містить хімречовину та кисень", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що пожежу вдалося ліквідувати. 

"Відкрите загоряння на виробництві окису етилену та гліколів погашено, відбувається охолодження виробничої установки. Жертв та постраждалих немає. Ведеться моніторинг стану повітря силами мобільних лабораторій як підприємства, і акредитованих незалежних лабораторій", - заявили представники заводу.

У Росії стався вибух на нафтохімічному заводі

У Росії стався вибух на нафтохімічному заводі

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі спалахнула велика пожежа: горіли дерев'яні піддони.

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Дата публікації
Перегляди
1271
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