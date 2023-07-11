МЗС Китаю раптово захворів після зустрічі з представником РФ

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган раптово захворів після зустрічі з представником Росії в Пекіні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією, наданою офіційним спікером МЗС Китаю, Цинь Ган не зможе взяти участь у дипломатичній зустрічі в Індонезії, запланованій на цей тиждень.

Замість нього до Джакарти вирушить завідувач канцелярією комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Веньбінь. Він не надав подробиць щодо стану здоров'я міністра, просто заявивши, що він не зможе бути присутнім на зустрічі через.

Зазначимо, що Цинь Ган також не зміг зустрітися з главою зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепом Боррелем на запланованій на минулому тижні зустрічі в Пекіні. Китайська сторона надіслала запит на відкладення зустрічі на невизначений термін.

Останній раз Цинь Ган з'являвся на публіці 25 червня в Пекіні після зустрічі з офіційними представниками Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму. Проте які саме проблеми зі здоров'ям виникли у міністра, на даний момент немає детальної інформації.

Нагадаємо, що у трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи.

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