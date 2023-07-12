Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 липня?

День, коли занепад сил, лінощі і апатію тією чи іншою мірою відчують усі. Не варто боротися з відсутністю ентузіазму, змушуючи себе працювати через силу, користі від цього однаково не буде. Якщо над головою дамокловим мечем не висить терміновий проєкт чи замовлення, має сенс дати собі відпочити: посидіти в парку або на березі водоймища, почитати чи помріяти на втіху. Небажано спілкуватися з неприємними людьми – негативні емоції, які можна отримати в результаті, негативно позначаться не лише на моральному, а й на фізичному стані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки наполегливо радять зайнятися власним домом, насамперед покращивши його енергетику. Багато проблем представників знака відбуваються через те, що вона бажає кращого. У плані акуратності до них ніколи питань не було, але позитивна енергія, рухаючись домом, наштовхується на склади непотрібних речей, якими давно ніхто не користується, але викинути їх водночас шкода. Позбавившись їх, представники знака зможуть спостерігати, як одразу ж – буквально на очах – зміниться на краще їхнє життя.

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